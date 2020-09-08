Vector Enstitüsü tarafından üretilen ikinci bir aşı 30 Eylül’de erken aşama klinik deneylerini tamamlayacak. Bununla birlikte Rusya’nın hâlihazırda onaylanan ve ekim ayında ülke genelinde dağıtımı yapılacak Sputnik V adlı bir koronavirüs aşısı daha bulunuyor. Batılı sağlık uzmanlarının şüphelerine rağmen uluslararası tıp dergisi Lancet’te yayımlanan iki klinik deneyin sonuçları söz konusu aşının güvenli ve etkili olduğunu gösterdi. Araştırmada Sputnik V’nin klinik deneylerine yaşları 18-60 arasında değişen 76 gönüllünün katıldığı ve deneklerin hepsinde koronavirüsü önlemeye yetecek kadar antikor üretiminin sağlandığı açıklandı. Diğer taraftan gönüllülerin hiçbirinde ciddi yan etki görülmedi.
Rusya’nın ikinci koronavirüs aşısı yolda
08.09.2020 - 07:11 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus haber ajansı RIA, koronavirüse (Covid-19) karşı ikinci aşının yolda olduğunu duyurdu.
Etiketler : Rusya,koronavirüs,covid-19,
730301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/730301.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER