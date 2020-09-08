Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vector Enstitüsü tarafından üretilen ikinci bir aşı 30 Eylül’de erken aşama klinik deneylerini tamamlayacak. Bununla birlikte Rusya’nın hâlihazırda onaylanan ve ekim ayında ülke genelinde dağıtımı yapılacak Sputnik V adlı bir koronavirüs aşısı daha bulunuyor. Batılı sağlık uzmanlarının şüphelerine rağmen uluslararası tıp dergisi Lancet’te yayımlanan iki klinik deneyin sonuçları söz konusu aşının güvenli ve etkili olduğunu gösterdi. Araştırmada Sputnik V’nin klinik deneylerine yaşları 18-60 arasında değişen 76 gönüllünün katıldığı ve deneklerin hepsinde koronavirüsü önlemeye yetecek kadar antikor üretiminin sağlandığı açıklandı. Diğer taraftan gönüllülerin hiçbirinde ciddi yan etki görülmedi.