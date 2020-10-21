Suriye'de Rus savaş uçakları, İdlib'e havadan saldırdı. Rus uçaklarının El Rami köyünü 2 hava saldırısı ile hedef aldığı öğrenildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve 4 sivilin yaralandığını açıkladı. Bazı evlerin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.
İdlib'deki hava saldırısında 4 kişi yaralandı
21.10.2020 - 14:50 | Son Güncelleme: 21.10.2020 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği saldırı sonucu 4 sivilin yaralandığı açıklandı.
Etiketler : İdlib,
740569 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/740569.aspx
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