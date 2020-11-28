Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı geriliyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 13 bin 402 yeni vaka tespit edildiğini, 391 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Lari, son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısının 935 bin 799'a, toplam ölü sayısının da 47 bin 486'ya ulaştığını belirtti.

İran'da günlük vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, İran koronavirüs ile Mücadele Konseyi Sözcüsü Ali Rıza Reisi salgınının seyrine yönelik yaptığı açıklamada, "Değerli halkımıza uygun önlemleri aldıkları ve kısıtlamaları tolere ettikleri için teşekkür ederim" dedi. Halkın yüzde 90'ının tedbirlere uyduğunu belirten Reisi, 160 şehirden 89'unun yüksek risk seviyesinde bulunmadığını söyledi.