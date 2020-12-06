Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 44 gün süren savaşta hem topraklarını kurtardı hem de Ermenistan ordusuna büyük darbe vurdu. Savaştan sonra açıklama yapan Ermenistan'ın üst rütbeli askerler, operasyonun ilk dört gününde orduda dağılma eğilimi belirdiği, Azerbaycan ordusuyla baş edemeyeceklerinin anlaşıldığını Başbakan Nikol Paşinyan'a rapor edildiği ortaya çıktı. Savaşın sonunda ise Ermenistan ordusunun yüzde 80’inin yok olduğu bildirilmişti.

BETON DUVARLAR İŞE YARAMADI

İşgal dönemi boyunca, savunma hatlarını kalın beton duvarlarla kuran Ermenistan ordusuna en büyük zararı Azerbaycan'ın envanterinde yer alan Türk yapımı SİHA'lar ile kamikaze İHA'lar verdi. Azerbaycan'ın topraklarını peş peşe işgalden kurtarmasıyla Erivan yönetiminin imzalamak zorunda kaldığı ateşkesle Ermenistan ordusunun kayıpları daha net anlaşıldı. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde neredeyse adım başı Ermenistan ordusuna ait silahların demir yığını hâline geldiği görüntülendi.

PERİŞAN OLDULAR

Ordusunun yüzde 80'i Ermenistan ordusunun verdiği kayıplar şöyle: 53 tanksavar, 4 Smerç, 97 Grad, 2 Uragan ve 1 TOS çok namlulu roketatar sistem, 7 adet S-300 hava savunma sistemi, 1 adet S-300 radarı, 2 adet S-300 algılama istasyonu, 1 Oborona radar istasyonu, 5 TOR, 4 OSA, 4 KUB, 1 KRUG, 14 Zastava, 2 adet S-125 uçaksavar füze sistemi, 22 İHA, 2 Elbrus balistik füze sistemi, 1 Toçka-U balistik füze sistemi, 5 elektronik savaş aracı, 2 adet R-142 komuta karargâh aracı, 2 Nebo-M radar istasyonu, 7 farklı radar istasyonu, 28 Akasiya ve Gvozdika kundağı motorlu obüs, 315 farklı kalibreli top, 63 havan topu, 287 tank, 69 zırhlı piyade aracı, 250 askerî kamyon. 7 komuta noktası. 11 mühimmat deposu imha edilirken, 5 adet Su-25 savaş uçağı düşürüldü. Bununla birlikte çok sayıda roketatar sistemi, tank, askerî araç ve mühimmat sağlam şekilde ele geçirildi.