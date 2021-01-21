Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 776 kişinin enfekte olduğu, 1092 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 bin 198'e, vakaların 318 bin 181'e, iyileşenlerin sayısının da 304 bin 200'e yükseldiği aktarıldı.

- Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 809 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölümlerin 12 bin 977'ye, vakaların 611 bin 407'ye, iyileşenlerin sayısının da 576 bin 725'e çıktığı belirtildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 212 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 342'ye, vaka sayısının 365 bin 775'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 357 bin 337 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 246 kişinin enfekte olduğu, 216 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 853'e, vakaların 104 bin 852'ye, iyileşenlerin 71 bin 403'e yükseldiği ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise 258 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 148 bin 258'e çıktığını açıkladı.

İyileşenlerin sayısının da 144 bin 478'e ulaştığı belirtilen açıklamada salgında toplam can kaybının 248 olduğu bilgisi paylaşıldı.

- Filistin

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da salgın nedeniyle uygulanan tedbirlerin hafifletileceğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü İyad el-Bizm, yaptığı yazılı açıklamada, cuma ve cumartesi günleri sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını ancak toplu taşıma kullanılmayacağını ifade etti.

Cuma namazı dahil camilerin yeniden ibadete açıldığını söyleyen Bizm, fırın ve eczanelerin de açık olacağını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından gün içerisinde yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 7 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 574 yeni vaka tespit edildiği belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında, toplam can kaybının 1925'e, vaka sayılarının 173 bin 470'e yükseldiği belirtilirken, bugüne kadar 161 bin 162 hastanın iyileştiği ifade edilmişti.