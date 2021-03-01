Telefona takılan bir çeşit USB cihaz, üzerindeki şeride sürüntü örneği yerleştirilerek yapılan test 300 kişi üzerinde denendi. Testlerin yüzde 90’ı doğru çıktı. 10 dakikada sonuç veren testin ilk olarak hastanede kullanılması daha sonra da halka sunulması beklenirken bilim adamlarından David Devos “Amacımız vakaları hızlı bir şekilde tespit edip virüsü kontrol altına almak” diye konuştu.
Cep telefonuyla koronavirüs testi
01.03.2021 - 07:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 07:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransız araştırmacılar, önemli bir buluşa imza attı. Araştırmacılar, akıllı telefonla yapılabilen bir koronavirüs testi geliştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : covid testi,koronavirüs testi,
771256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/771256.aspx
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