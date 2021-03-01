Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Telefona takılan bir çeşit USB cihaz, üzerindeki şeride sürüntü örneği yerleştirilerek yapılan test 300 kişi üzerinde denendi. Testlerin yüzde 90’ı doğru çıktı. 10 dakikada sonuç veren testin ilk olarak hastanede kullanılması daha sonra da halka sunulması beklenirken bilim adamlarından David Devos “Amacımız vakaları hızlı bir şekilde tespit edip virüsü kontrol altına almak” diye konuştu.