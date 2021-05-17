Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştu.

Herkesin gözü önünde gerçekleşen bu acımasız saldırılara dünyanın dört bir yanından ünlüler de tepki göstermeye ve düzenlenen protesto yürüyüşlerine katılmaya devam ediyor.

Bella Hadid: Filistin'e özgürlük Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Hadid, önceki gün halkının yanında olduğunu göstermek için protestolara katıldı.

BELLA HADİD'DEN FİLİSTİN'E DESTEK

İsrail’in bölgede uyguladığı şiddeti her fırsatta eleştiren ve bu konuda sesini duyuran en ünlü isimlerden biri olan ünlü manken Bella Hadid, önceki gün Brooklyn’de Filistinlilere destek yürüyüşüne katılmıştı.

Baba tarafından Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkmıştı.

Filistin eylemine katılan 24 yaşındaki model, elindeki Filistin bayrağıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları atmıştı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Protesto anında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Hadid, “Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin.” mesajını yayınlamıştı.

İSRAİL DEVLETİ HEDEF GÖSTERDİ!

Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntüleri paylaşan Bella Hadid, İsrail devletinin resmi Twitter hesabı tarafından açıkça hedef gösterilerek, son günlerde yaşanan saldırılar haklı çıkarılmaya çalışıldı.

Yapılan paylaşımda, Bella Hadid gibi ünlülerin, Yahudileri denize dökmeye destek verdiğini söyleyen İsrail devleti, "Aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Utanın!” ifadesini kullandı.

Ünlü model Bella Hadid: Müslüman olmaktan gurur duyuyorum ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünlü model Bella Hadid, "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

2017'DE DE PROTESTOLARA KATILMIŞTI

Dört yıl önce katıldığı bir Filistin eyleminden fotoğrafını da paylaşan Hadid, "Lütfen okuyun ve kendinizi eğitin. Bu bir din meselesi değil. Bu birilerinin diğerine nefret kusması değil. Bu İsrail’in sömürgeciliği, etnik temizliği, askeri işgali ve Filistin halkına yönelik yıllardır süren ırkçılığı" şeklinde bir not düşmüştü.

O günlerde henüz 21 yaşında olan Hadid, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklaması üzerine "Haberleri izleyip Filistinli insanların acısını görünce, Filistin'in onlarca jenerasyonu için gözyaşı döküyorum." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.