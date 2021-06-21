Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosunun (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesine katılan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo'ya acil çağrıda bulundu. Bakanı Nobua, Avrupa'nın Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurmasını tavsiye etti.

"TANSİYON YÜKSELTİLMESİNİ HOŞ KARŞILAMAYIZ"

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı alanlarda statükoyu tek taraflı değiştirme girişimlerine tepki gösteren Japon Bakan, Pekin yönetiminin buna yönelik adımları nedeniyle bölgede meşru haklara sahip tarafların çıkarlarının altının oyulmaması gerektiğini ifade etti. Nobuo, Güney Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltecek hiçbir adımın anlayışla karşılanmayacağı uyarısında bulundu.

ANLAŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulundu. Çinliler, Yer altı kaynakları açısından zengin bölgede, başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da olduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

ABD DE ÇİN'E KARŞI ÇIKIYOR

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

YASAL ZEMİNİ YOK

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

ABD'nin savaş provası 3.9'luk depreme neden oldu ABD Donanması, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin savaş koşullarına dayanıklılığını test etmek için 18 bin 143 kilogram patlayıcı kullandı. Patlamanın 3.9 büyüklüğünde deprem etkisi oluşturduğu bildirildi.

Pasifik'te gergin anlar: Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını geri püskürttü Pasifik Okyanusu'nda gergin anlar yaşandı. Rus savaş uçağı, Rusya sınırlarına yaklaşan ABD keşif uçağını engelledi.

Çin’den ABD’ye üst düzey firar Çin istihbarat yetkilisinin, Vuhan’daki laboratuvarın sırlarıyla birlikte şubat ayında ABD’ye kaçtığı ortaya çıktı.