Türkiye Gazetesi

ABD’nin Teksas eyaletinde bir hastanede görevli hemşire olan 37 yaşındaki William Davis'in, kalp ameliyatı geçiren 4 hastayı hava enjekte ederek kasten öldürdüğü belirlendi.

‘’İNSANLARI ÖLDÜRMEKTEN ZEVK ALAN’’

Salı günü jüri karşısına çıkan Davis için bir jüri tarafından idam cezası isteniyor. Savcılar tarafından ‘’insanları öldürmekten zevk alan’’ katil olarak nitelendirilen Davis’in Haziran 2017 ve Ocak 2018 tarihleri arasında 7 kişiyi hedef aldığını ortaya çıktı. Saldırıların yaşandığı Christus Mother Frances Hastanesindeki yetkililer, jürinin vereceği kararın zarar gören kişilerin acılarını dindireceklerini umut ettiklerini söyledi.

Birkaç gün önce çekilen bu fotoğrafta 2017 ve 2018'de dört hastanın ölümüyle ilgili olarak yargılanan Davis, mahkemede kapanış konuşmalarını dinliyor.

ODASINA GİRDİĞİ HASTALAR BİR BİR ÖLDÜ

Duruşmada konuşan Davis’in avukatı Philip Hayes ise, iddiaları reddederken herhangi bir delilin bulunmadığını ve Davis’in hastanede suçlu ilan edildiğini savundu.

Öldürülen 47 ve 74 yaşlarındaki iki erkeğin ölümleri araştırılırken, hastaların atar damarlarına enjekte edilen hava sonrası "nöbet benzeri semptomlar" göstererek beyin ölümlerinin gerçekleştiği öğrenildi. Yapılan araştırma sonrası, Davis tarafından öldürülen 4 erkeğin başarılı ameliyatlar geçirdiği ve doktorlarının bu nedenle hayatlarını nasıl kaybettiklerini anlamadıkları da ortaya çıktı. Durumları ağırlaşan hastalara bilgisayarlı tomografi çeken doktorlar, hastaların beyinlerinde hava olduğunu görünce ters bir durum olduğunu fark etti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor William Yarbrough, meslek hayatında böyle bir durumla karşılaşmadığını jüriye belirtti. Yargılama devam ederken ifade veren güvenlik görevlileri de Davis’in hastaların odasına girdikten sonra kalp monitörlerinin alarm verdiğini ve hastaların enjeksiyon sonrası 3 dakika içinde hayatlarını kaybettiklerini aktardı.

Altınlar için anne ve babasını öldüren hemşirenin cezası bozuldu Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mersin'de sarımsak ezici ile başlarına vurduğu anne ve babasını boğarak öldüren hemşirenin eyleminin "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" olarak değerlendirilemeyeceğine hükmederek, verilen cezayı bozdu. Hemşire, yeniden yargılanacak.

Anne ve babasını öldüren hemşirenin cezası belli oldu! Mersin’de geçtiğimiz yıl Aralık ayında maddi problemler nedeniyle tartıştığı anne ve babasını öldüren hemşire Seher Dadak, kasten adam öldürmekten 2 kez müebbet, ’yağma’ suçundan ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.