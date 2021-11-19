Türkiye Gazetesi

Komşu ülke Bulgaristan, koronavirüse karşı aşılama çalışmalarının en yavaş ilerlediği ülkelerden birisi olarak göze çarpmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyelerinden Thierry Breton, "Ülkede düşük aşılama oranı yüzünden Covid-19 virüsünün yeni bir varyantı Bulgaristan'da çıkabilir" açıklamasında bulundu.

ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

Avrupa’da koronavirüs aşılama oranının yüzde 76 olduğunu, Bulgaristan’da ise iki doz aşı olanların oranının sadece yüzde 26 olduğunu kaydeden Breton, "Yeni bir Covid-19 dalgası geliyor. Olası bir 'Bulgar varyantından' söz etmek istememem ancak gerekli önlemleri almazsak aralıkta böyle bir şeye tanık olabiliriz" ifadesini kullandı.

Breton, Bulgaristan’da aşı olmamış kişilerin sayısının yüksek olmasından dolayı yeni varyantın 'çok daha dayanıklı olabileceğini' belirterek "Bu hem Bulgarlar için hem de tüm gezegenimiz için kötü bir haber olur. Tüm dünyada aş karşıtları da var, aşı konusunda şüpheleri olan insanlar da var" diye konuştu.

Bulgaristan’da tam aşı olan vatandaşların sayısı 1 milyon 673 bin 851 olarak açıklandı.

"ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Aşı karşıtlarının sayısının yüksek olduğu Bulgaristan’da aşılama kampanyasına ivme vermek istediğini aktaran Breton, kendisini de aşının zararsız olduğuna ikna olup aşılandığını söyledi.

Breton, dünyanın her yerinde aşı türleri ile ilgili soruların sorulduğunu ancak doktorların aşıların yararı konusunda insanları ikna etmeyi başardıklarına işaret ederek "Biz gerçekten Avrupa’nın haritasında ‘leke’ olarak kalan ve salgının yeni merkez üssü olabilecek Bulgaristan’da neden böyle şeyler olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ÖLENLERİN YÜZDE 91'İ AŞISIZ

Salgında 4'üncü dalgayı yaşayan Bulgaristan'da Sağlık Bakanlığı, hasta ve ölüm vakalarında azalma yaşandığını duyurdu. Nüfusu 6,9 milyon olan ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısı 2785 olurken salgın nedeniyle hayatını kaybeden 145 kişinin yüzde 91’inin aşılı olmadıkları kaydedildi.

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