Türkiye Gazetesi

Avusturya'da aşı zorunluluğu mecliste sandalyesi bulunan 5 partiden dördünün oylarıyla kabul edildi. Böylelikle Avrupa'da herkese aşı zorunluluğu getiren ilk ülke oldu.

aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl, aşı zorunluluğunun uygulanmak istenmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, düzenlemeyi "totaliter anlayışa zemin hazırlayan bir adım" olarak yorumladı. Kickl aşı zorunluluğunu "sağlık komünizmi" olarak niteledi.

İktidar temsilcileri Kickl'ın ifadelerine tepki göstererek, aşının insanların hayatlarının kurtardığını, aksi yöndeki açıklamaların toplumu bölmeye hizmet ettiğini söyledi.

ŞUBATTA BAŞLIYOR

Şubatta yürürlüğe girecek aşı zorunluluğu 18 yaş altı, gebe ve tıbben aşı yaptırmasında sakınca bulunan kişiler dışında herkesi kapsayacak.

Düzenleme kademeli olarak uygulanacak, öncelikli olarak 15 Mart'a kadar ilgili bakanlıklar aşı zorunluluğuna ilişkin vatandaşları bilgilendirecek.

16 Mart'tan itibaren aşı zorunluluğuna ilişkin kontroller çeşitli yollarla başlayacak. Daha sonra belirli periyotlarla kontrollerin dijital platformlarda yapılmasını sağlayacak teknik sistem kullanılmaya başlanacak.

Bu teknik sistem üzerinden yılın belirli zamanlarında aşı kontrolleri yapılmasıyla aşı yaptırmamışlara yönelik cezai işlem uygulanacak.

MAZERETİ OLMAYAN YANDI

Mazeretsiz aşı yaptırmayanlar, 600 ila 3 bin 600 avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Yaklaşık 9 milyon nüfuslu Avusturya'da vatandaşların yüzde 72'si iki doz aşı yaptırırken henüz aşı yaptırmayan 1,5 milyona yakın kişiye yönelik şartlar marttan itibaren zorlaşacak.

14 BİN KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

Ülkede virüsün ortaya çıktığı Mart 2020'den itibaren toplam vaka sayısı, 1 milyon 500 binin üzerine çıkarken salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bine yaklaştı.

AVUSTURYA DÜNYADA İLK DEDĞİL

Avusturya dünya genelinde herkese yönelik aşı zorunluluğu getiren 7. ülke oldu. Avrupa'da her ne kadar bazı ülkelerde belirli meslek grubu ya da yaşın üzerindekilere yönelik aşı zorunluluğu olsa da henüz herkesi kapsayan benzer bir düzenleme bulunmuyor.

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