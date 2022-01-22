Türkiye Gazetesi

Rusya’da tavuklarını beslemek için kümese giden adam, karşılaştığı manzara ile şoka uğradı. Kümese giren adam, tavuğun hareketsiz bir şekilde durduğunu ve altında bir şeylerin kıpırdadığını fark etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tavuğu yerinden kaldırmak isteyen adam, uzun uğraşlar sonucunda tavuğun kanatlarını kaldırabildi. Karşılaştığı manzara ise tavuğun yavru kedileri korumaya aldığı ve kanatlarıyla ısıtmaya çalıştığı oldu. Kümes sahibi, gördüğü manzara karşısında duygusal anlar yaşadı.

Yavru kedileri kanatlarıyla ısıttı.

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