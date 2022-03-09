Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatış olduğu savaşın ardından ABD ve Avrupa ülkelerinin aldığı yaptırımlar peş peşe geldi. Birçok firma da Rusya'daki organizasyonlarını sonrandırdı ve askıya aldı. Onlardan biri de ABD'nin dev fast food zinciri McDonald's oldu. Ünlü hamburgercinin Rusya'daki restoranlarını kapatma kararı özellikle gençler arasında üzüntüye sebep olurken, restorana ait ürünlerin ikinci el sitelerinde fahiş fiyatlara satılması ise dikkat çekti.

850 RESTORAN GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle şirketin, Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağı duyurulmuştu. Kararın açıklanmasından sonra bazı McDonald's restoranlarında kuyruklar oluşurken, ikinci el ürünlerin satıldığı internet sitelerinde şirkete ait hamburger ve diğer bazı ürünlerin yüksek fiyatlarla satışa sunulması tepki çekmişti.

HAMBURGER 150 DOLAR

Rus para birimi rublenin şu sıralar dolar karşısında 130'a kadar dayandığı ülkede bazı hamburgerler için 150 dolara kadar fiyatlar istendiği görüldü. Şirketin eşantiyon olarak dağıttığı bardaklar da internet sitelerinde 50 dolara satışa çıkarıldı. Bazı ilanların sitelerden hızlı bir şekilde silinmesi de dikkati çekiyor.



McDonald's, Rusya'daki bütün dükkanlarını kapatıyor ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyurdu.



Starbucks ve Coca-Cola Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini durdurdu ABD'li kahve zinciri Starbucks ve Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.