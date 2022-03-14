Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in dün gece Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu. Füzelerin, ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldı bildirildi.

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlendi. Devrim Muhafızları, gerekçe olarak ise İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırıları gösterdi. İran, İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’a ait karargahların vurulduğunu iddia etti.

"İRAN ÜS OLDUĞUNU İSPATLASIN"

Bu yaşanılanlar sonrası Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Erbil'e gitti. Burada bir açıklama yapan el-Kazımi, saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguladı. Şüpheyle böyle bir şeyin yapılamayacağını aktaran Irak Başbakanı, İran yönetiminden hedef alınan bölgede İsrail üssü bulunduğuna dair iddialarını kanıtlamasını istedi. El-Kazımi, saldırının araştırılması için Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci başkanlığında bir heyetin oluşturulduğunu da duyurdu.

"BURASI İSRAİL'E DEĞİL, BİR VATANDAŞA AİT"

Barzani de hedef alınan bölgenin Erbilli bir vatandaşa ait olduğunu belirterek, IKBY ve Irak'ın, taraf olmadığı uluslararası çekişme alanına dönüşmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Vurulan alanın araştırılması için uluslararası bir heyetin görevlendirilmesini isteyen Barzani, İran'ın ithamlarının da asılsız olduğunu dile getirdi.

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