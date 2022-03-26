Türkiye Gazetesi

MEHMET EMİN ARVAS

ABD’nin New York şehrinde kültür, ticaret ve finans merkezi olan Manhattan’da yeni inşa edilecek 41 katlı gökdelen, tasarımıyla görenleri hayran bıraktı. 158 metre yükseklikteki gökdelenin yüzeyi Asya zambaklarıyla kaplanacak. Bina, zambaklar çiçek açtığında turuncu, sarı ve kırmızı renklere bürünecek. Çiçeklerin kaplayacağı “Lilly” (Zambak) isimli bina, betonlarla dolu bölgeye bambaşka bir hava katacak. 350 milyon dolara mal olacak gökdelende meskenlerin yanı sıra ticaret yerleri, ofisler ve konferans salonları da bulunacak.

Karbon etkisini yüzde 50 azaltan gökdelen tasarlandı: 50 bin ağaca eşdeğer Dünya küresel ısınma nedeniyle art arda felaketler yaşarken, karbon emisyonu gittikçe artıyor. ABD’li bir mimarlık firması ise artan karbon emisyonuna karşı yeni bir proje geliştirdi. 48 bin 500 ağaca eşdeğer karbondioksiti atmosferden temizleyebilen bir gökdelen tasarladılar. Çevre dostu gökdelenin, sürdürülebilir malzemelerle üretileceği ve yılda 1,6 milyar tona kadar karbonu temizleyebileceği açıklandı.