Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 1 aylık süre geride kalırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da barışın sağlanması ve sivillerin korunması için liderlerle görüşme halinde.

Erdoğan Urayna için yürüttüğü diplomasi trafiğinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, doğu-batı güzergâhında Hazar geçişli Orta Koridorun geliştirilmesine duyulan ihtiyacın daha da arttığına işaret ederek, bu kapsamda Türkiye ile Kazakistan arasında taşımacılık alanında tam serbestinin sağlanması zarureti ortaya çıktığını, bu konuda somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan tebriğinde de bulundu.

ERDOĞAN, FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve bölgesel konular ele alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Finlandiya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin ilk toplantısının Haziran ayında Ankara’da gerçekleştirilecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İçinde bulunulan dönemde savunma sanayii alanında iş birliğinin öneminin arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yönelik askeri malzeme ihracının önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki girişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

ALMAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Türkiye-Almanya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya arasında ilişkileri güçlendirmenin, yakın iş birliğini muhafaza etmenin önemine işaret ederken Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik çabaların kararlılıkla sürdüğünü anlattı.

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan , Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rumen Radev’in ikinci defa üstlendiği Cumhurbaşkanlığı görevi için tekrar tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan’la mevcut köklü ilişkileri ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti.

Biden'dan Ukrayna diplomasisi: AB ülkelerinin liderleri ile görüştü ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği ülkelerinden; Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin liderleri ile görüştü. Biden liderlerle görüşmesinde, Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.