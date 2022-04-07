Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün güvenlik konseyi üyeleri ile toplantı yapacağı duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımı yapması ile ilgili "ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar barış görüşmelerine katkıda bulunmuyor." dedi ve "ABD'nin hareketlerini anlamak da açıklamak da zor." değerlendirmesini yaptı.

'ABD'NİN YAPTIRIMLARINA KARŞILIK VERİLECEK'

Rusya'nın ABD'nin yaptırımlarına karşılık vereceği belirtildi. G20 Zirvesi'ne Rusya'nın katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Kremlin'den olayların gelişimine göre karar verileceği cevabı geldi.



Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Peskov'dan cevap geldi Rusya'nın Ukrayna'daki işgal operasyonları devam ederken, Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Müzakerelere ilişkin değerlendirme yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmelerin devam ediyor olmasını olumlu olarak değerlendirdi. Ukrayna tarafından yapılan "Savaş mayısta bitebilir" açıklamasına da değinen Peskov, net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

ABD’de yeni yaptırımları açıkladı: Kremlin Sözcüsü Peskov ve 19 oligark listede Beyaz Saray, ABD’nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.