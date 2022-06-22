ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda feci bir olay yaşandı. Florida eyaletinde bulunan Miami Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı alev aldı.
Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’dan gelen ve içinde 126 yolcunun bulunduğu Red Air’e ait uçağın iniş takımlarında teknik bir sorun yaşandı. Yerel saatle 17.30 iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı, açılmayan iniş takımları nedeniyle pistte sürüklenerek alev aldı.
3 YOLCU YARALI
Kazada hafif yaralanan 3 yolcu hastaneye sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, bazı uçuş seferlerinde aksamalar meydana geldiğini duyurdu.
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