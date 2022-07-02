Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Türkiye’ye ile 10 maddelik mutabakat imzalayan İsveç ve Finlandiya için samimiyet süreci başladı. Mutabakatın ilk sınavı, bu iki ülkede bulunan 73 teröristin Türkiye’ye iadesi olacak. Ankara iade süreçlerini yakından takip edecek. Bugüne kadar, kendi yasalarını bahane ederek teröristlere yönelik herhangi bir atmayan İsveç’te dün yürürlüğe giren terör suçları kanununun ardından iade konusunda atılan adımlar yakından izlenecek.

Daha önce İsveç ve Finlandiya’ya terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ’yle bağlantılı kişiler hakkında belge ve bilgi paylaşan Adalet Bakanlığı, tekrar iade talep yazısı gönderecek. İadeler, bu iki ülkenin verdiği sözleri yerine getirip getirmediğinin somut göstergesi olacak. Üçlü muhtırada yer alanların takibi için istihbarat, güvenlik örgütlerinin takip edeceği bir mekanizma kurulduğunu hatırlatan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Adalet Bakanlığı olarak, İsveç’ten iade talebinde bulunduğumuz FETÖ’cü ve PKK’lı teröristle ilgili cevap vermemişlerse cevaplarını isteme, daha önce reddetmişlerse taleplerimizi yeniden gönderme kararı aldık. Aynı şekilde Finlandiya’ya da 6 PKK’lı ve 6 FETÖ’cü terörist ile ilgili de iade taleplerimizi geri gönderme kararı aldık. Bakanlığımız şu anda bunların hazırlıklarını yapıyor” dedi.

Veto kozunu hâlen elinde tutan Türkiye, atılan adımlara göre İsveç ve Finlandiya’nın durumunu gözlemleyecek. Süreci Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT Başkanlığından uzmanlar denetleyecek. İadelerde ilerleme kaydedilmesi veya kaydedilmemesi anlık rapor tutularak yetkili mercilere bildirilecek. Ankara’nın her iki ülkeden talepleri arasında, Türkiye’nin terör zanlıları olarak gördüğü kişilerin iade edilmesine Madrid’de imzalanan mutabakatın 8’inci maddesinde atıfta bulunuluyor.

Veto hakkımız cepte duruyor Ankara, imzalanan 10 maddelik mutabakat zaptının her bir maddesindeki uygulamaları yakından izleyecek. Aksi bir durumda veto kartı hâlâ elimizde.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Ortak Mekanizma devrede Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan memorandumda 9’uncu madde dikkat çekici. PKK ve FETÖ için ‘güvenli liman’ kalmayacak.