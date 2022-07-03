Türkiye Gazetesi

İsveç'te toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın iptal edilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Göteborg kentinde Järntorget Meydanı'nda toplanan grup, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen paçavra bez parçalarını taşıdı.

HÜKÜMET ALEYHİNE SLOGAN ATTILAR

Üçlü muhtıranın iptal edilmesini isteyen eylemciler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açtı. Eylemciler, Sosyal Demokrat hükümet aleyhinde sloganlar atıp pankartlar taşıdı.

Öte yandan, terör yandaşları, Malmö kentindeki Möllevangstorget Meydanı'nda aynı gerekçeyle toplandı.

Andersson'dan muhtıra açıklaması: Yüzde yüz arkasındayız İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO zirvesi sonrası imzalanan muhtıraya ilişkin Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasında olduklarını söyledi.

İsveç Başbakanı Andersson muhtırayı değerlendirdi: Dikkat çeken soru cevapsız kaldı Dünyanın merakla takip ettiği 4'lü zirve dün sona erdi. Kritik görüşmenin ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçlü muhtıra imzaladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, suçluların iadesi konusunda Ankara ile yakın diyalog kuracaklarını söylerken, “kim daha çok taviz verdi” sorusunu ise cevaplamak istemedi. Terör yandaşı İsveç milletvekili Aminah Kakabaveh ise alınan karara tepki göstererek Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalara başlayacağı tehdidinde bulundu.