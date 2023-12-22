BM Özel Raportörü Betancur: İsrail, Gazze'nin nüfus yapısını değiştirmeyi hedefliyor

22 Aralık 2023 19:30 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 19:33

Ülke içinde yerinden edilen kişiler alanında BM Özel Raportörü olan Betancur, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yerinden edilen kişilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Betancur, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinin tahliye edilmesi talimatına ilişkin bölgedeki sivillerin güvenliğine ilişkin "verdiği sözden caydığını" kaydetti.

Betancur, İsrail'in Gazze'de işgal altındaki bölgelerde "tahliye talimatları, sivillere ve sivil altyapılara yönelik sistematik saldırıları" ile Gazze'deki nüfus yapısını "kalıcı olarak değiştirmeyi hedeflediği" konusunda uyardı.

Gazze'nin kuzeyindeki kişilerin, güneydekilerle "tekrar zorla yerinden edildiğini" vurgulayan Betancur, "Gazze halkının yarın gidebileceği neresi kaldı?" dedi.

Betancur, "Gazze'nin konut ve sivil altyapılarının yerle bir edilmesi, yerlerinden edilen Gazzelilerin evlerine dönmelerine ilişkin herhangi gerçekçi olasılığı engelliyor ve İsrail'in Filistinlileri topluca zorla yerinden ettiği tarihi tekrarlıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in eylemlerinin, "toplu cezalandırma ve zorla yerinden etme gibi savaş suçu" olabileceğine ilişkin endişelerini yineleyen Betancur, şunları kaydetti:

"İsrail'e, sivillere saldırılarını derhal sonlandırması ve Gazze'nin nüfus yapısını, topluca zorla yerinden etme yöntemiyle değiştirmeye yönelik harekatını sonlandırması, kalıcı ateşkesi yürürlüğe koyması, insani yardımın kısıtlanmadan geçişine izin vermesi ve kalan esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılması için diyaloğa öncelik vermesi için çağrı yapıyorum."

"7 EKİM SONRASI GAZZELİLERİN YÜZDE 85'İ YERİNDEN EDİLDİ"

Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 85'inin, 7 Ekim'deki saldırılardan bu yana ülke içinde yerinden edildiğine dikkati çeken Betancur, bu kişilerin, gıda, su, elektrik, sağlık hizmetleri, temizlik ve barınma gibi ihtiyaçlara erişiminin zor olduğu, bulaşıcı hastalıkların artış gösterdiği aşırı kalabalık yerlerde yaşadığını aktardı.

Betancur, söz konusu yaşam şartlarının, kış mevsiminde "daha da kötüleşeceğine" işaret ederek, uluslararası toplum ile İsrail'in ortaklarına, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun "alenen göz ardı edildiğinin" farkına varmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in "tahliye talimatı verdiği bölgelerdeki ve sözde güvenli alanlardaki sivillerin, ayrım gözetmeyen saldırıların hedefi olduğunu" vurgulayan Betancur, "Birçok kişi daha önce bunu söyledi ama ne kadar söylense az. Gazze'de güvenli yer yok." ifadesini kullandı.

Betancur, İsrail'in bölgedeki ihtiyaçları "kesmesinin" sivilleri "korkunç durumlarda" bıraktığını kaydederek, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan insani yardımların geçişinin önemine vurgu yaptı.