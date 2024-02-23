Bombardıman uçağıyla uçmuştu! Putin bugün de kamyon kullandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 23 Şubat 2024 11:51 - Güncelleme: 23 Şubat 2024 12:06 - Güncelleme:

Rusya, Putin, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Dün Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçuş gerçekleştiren Rusya lideri Putin, bugün de kamyon kullandı. Putin'in, lojistik otomobil şirketlerinin başkanları ve kamyon şoförleriyle düzenlenen toplantıya gittiği bildirildi.