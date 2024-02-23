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    • Haberler > Dünya > Bombardıman uçağıyla uçmuştu! Putin bugün de kamyon kullandı

    Bombardıman uçağıyla uçmuştu! Putin bugün de kamyon kullandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Rusya, Putin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dün Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçuş gerçekleştiren Rusya lideri Putin, bugün de kamyon kullandı. Putin'in, lojistik otomobil şirketlerinin başkanları ve kamyon şoförleriyle düzenlenen toplantıya gittiği bildirildi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde, lojistik otomobil şirketlerinin başkanları ve kamyon şoförleriyle düzenlenen toplantıya kamyon kullanarak gitti.

    DÜN DE BOMBARDIMAN UÇAĞIYLA UÇMUŞTU

    Putin dün de Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçuş gerçekleştirdi. NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160"ın geliştirilmiş versiyonuyla uçan Putin, önceki gün de aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceğini, uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmayacağını söylemişti.

    Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabiliyor.

    Bombardıman uçağıyla uçmuştu! Putin bugün de kamyon kullandı - 1. Resim

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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