İsrail, Doğu Kudüs'te yeni bir işgal projesini onayladı

5 Aralık 2023 16:51 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:01

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali genişliyor. Gazze başta olmak üzere Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını işgal eden İsrail, bölgede katliamlar yapıyor. İşgalci ordunun yanı sıra bölgede Yahudi işgalci terörü dikkat çekiyor. Dünya ülkeleri, Yahudi işgalci terörü konusunda İsrail'e önlem alma çağrıları yapıyor ancak siyonist rejimin uygulamaları bu çağrıların tam ters yönünde ilerliyor.

İŞGAL BÖLGESİ GENİŞLİYOR

İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılardan istifade ederek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni bir yasa dışı işgal yeri inşası planladığı belirtildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının dün Doğu Kudüs'ün Sur beldesinde 1792 konutun inşası için "Aşağı Kanal" adındaki işgal yeri projesini onayladığı ifade edildi.

Bunun 2012'deki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim biriminden bu yana tamamı Doğu Kudüs toprakları üzerinde kurulu ilk işgal planı olacağı aktarılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim yeri inşası için Gazze'deki saldırılardan istifade ettiği vurgulandı.

Yeni işgal yerinin, Filistin'in Ummu Tuba Mahallesi bitişiğindeki 186 dönüm arazi üzerine 1792 konut inşasını içerdiği kaydedilen açıklamada, projenin hayata geçirilmesi halinde Kudüs'ün politik geleceğine tehlikeli yansımaları olacağına ve Doğu Kudüs'ün güney hattı boyunca işgal birimlerini genişleteceğine işaret edildi.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda işgal faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen, 2023'te işgal faaliyetleri son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi işgal birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.