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İzleyenleri hayrete düşüren olay! Tüpteki gaz kaçağı faciayla sonlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan’da bir evin mutfağındaki tüpten gaz sızması sonucu korkunç bir patlama meydana geldi. Bir kadın ve erkek patlamadan kıl payı kurtulurken o anlar saniye saniye kaydedildi.

Korkunç olay, 18 Haziran günü Hindistan’da gerçekleşti. Mutfakta bulunan bir tüpten LPG sızması sonucu büyük bir patlama gerçekleşti.

İzleyenleri hayrete düşüren olay! Tüpteki gaz kaçağı faciayla sonlandı - 1. Resim

TÜPTEN SIZAN GAZI KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞTI

O anlar saniye saniye kaydedilirken videoda, orta yaşlı bir kadının tüpten sızan gazı durdurmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Yardım istemek için dışarı çıkan kadın birkaç dakika içinde bir adamla geri dönüyor.

İzleyenleri hayrete düşüren olay! Tüpteki gaz kaçağı faciayla sonlandı - 2. Resim

Gaz vanasını kapatmaya uğraştıkları sırada mutfakta korkunç bir patlama meydana gelirken, tüm kapı ve pencerelerin açık olması sayesinde olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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