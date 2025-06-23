İzleyenleri hayrete düşüren olay! Tüpteki gaz kaçağı faciayla sonlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2025 15:06 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 15:34 - Güncelleme:

Hindistan’da bir evin mutfağındaki tüpten gaz sızması sonucu korkunç bir patlama meydana geldi. Bir kadın ve erkek patlamadan kıl payı kurtulurken o anlar saniye saniye kaydedildi.

Korkunç olay, 18 Haziran günü Hindistan’da gerçekleşti. Mutfakta bulunan bir tüpten LPG sızması sonucu büyük bir patlama gerçekleşti. TÜPTEN SIZAN GAZI KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞTI O anlar saniye saniye kaydedilirken videoda, orta yaşlı bir kadının tüpten sızan gazı durdurmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Yardım istemek için dışarı çıkan kadın birkaç dakika içinde bir adamla geri dönüyor. Gaz vanasını kapatmaya uğraştıkları sırada mutfakta korkunç bir patlama meydana gelirken, tüm kapı ve pencerelerin açık olması sayesinde olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. İlgili Haber Xiaomi araç sürücüyü çileden çıkardı! 20 kez uyardı: Sebebi ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı