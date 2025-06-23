Xiaomi araç sürücüyü çileden çıkardı! 20 kez uyardı: Sebebi ortaya çıktı

Çin’de Xiaomi marka elektrikli aracını kullanan bir sürücü, gözlerinin çekik olması sebebiyle aracın kendisinin uyukladığını sanarak uyarı verdiğini bildirdi. Olay sosyal medyada gündem oldu.

İlginç olay, Çin’in Zhejiang eyaletinde yaşandı. Çinli bir sürücü, yeni aldığı Xiaomi SU7 Max model aracının yorgunluk algılama sisteminin sürekli olarak uyarı verdiğini söyledi. Başta sorunun nedenini anlamayan Mr. Li isimli sürücü, kısa süre içinde uyarının sebebini keşfetti.



Olaya ilişkin açıklamada bulunan Çinli sürücü,

''Gözlerimi iyice açtığımda uyarı sesi gelmiyor. Ama normal açtığımda yine uyarıyor. Gözlerim o kadar küçük ki, sistem beni uyukluyor sanıyor.''

DAKİKALAR İÇİNDE 20 KEZ UYARI ALDI

Kısa bir sürüşte tam 20 kez uyarı aldığını belirten Li, bu durumun oldukça dikkat dağıtıcı ve sinir bozucu olduğunu belirtti.

Li’nin paylaşımı sosyal medyada viral olurken, birçok kullanıcı da benzer sorunları yaşadığını belirtti. Özellikle Lynk & Co ve Deepal gibi diğer Çinli otomobil markalarında da küçük göz yapısının sürücü yorgunluğu olarak algılandığına dair yorumlar dikkat çekti. Bazı Xiaomi SU7 sahipleri de bu sorunu doğrudan üreticiye ilettiklerini yazdı.

XIAOMİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Xiaomi bir açıklama yaparak, aracın direksiyonuna entegre kamerayla çalışan “yorgunluk algılama sistemi”nin aktif olduğunu belirtti. Sistem, sürücünün uykulu ya da dikkat dağınıklığı yaşadığını düşündüğünde hem sesli hem yazılı uyarılar veriyor. Sürücü bu uyarılara cevap vermezse araç otomatik olarak yavaşlıyor ve gerekirse tamamen duruyor.

ÖZELLİK KAPATILABİLİR

Xiaomi, bu özelliğin ayarlardan kapatılabileceğini, ancak güvenlik nedeniyle kapatılmasının önerilmediğini de ekledi.