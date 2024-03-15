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Haberler > Dünya > Moldova Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken bütçe kıyaslaması: Real Madrid'ten bile düşük

Moldova Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken bütçe kıyaslaması: Real Madrid'ten bile düşük

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Moldova Dışişleri Bakanı&#039;ndan dikkat çeken bütçe kıyaslaması: Real Madrid&#039;ten bile düşük

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ülkesinin savunma bütçesine ilişkin dikkat çeken bir kıyaslama yapan Moldova Dışişleri Bakanı Popoi, "Real Madrid’in bütçesine bakıyorum. Onların savunma hattı bizim ulusal orduya yatırımlarımızdan daha pahalı" dedi.

Moldova Dışişleri Bakanı Mihail Popoi, Moskova ve New York merkezli RTVI televizyonuna ülkesinin savunma harcamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Popoi, ülkesinin 1 yıl içinde savunma harcamalarının arttığını ancak yine de yetersiz olduğunu söyledi.

Savunma bütçelerinin yetersiz olduğunu bazı örneklerle anlatan Popşoi, “Son 30 yılda askeri ihtiyaçlara GSYİH'nin yüzde 0.3'ü gibi çok küçük miktarlar ayrıldı. Yani neredeyse hiçbir şey ayrılmadı. Şimdiki artışta ‘sıfırdan’ yapılmış oldu. Bu yıl şu ana kadar yüzde 0,55 seviyesindeyiz” dedi.

Bu durumu İspanya’nın futbol devi Real Madrid’in bütçesiyle karşılaştıran Popşoi, “Bazen Avrupa’daki futbol kulüplerinin, örneğin Real Madrid’in bütçesine bakıyorum. Onların savunma hattı bizim ulusal orduya yatırımlarımızdan daha pahalı. Bu nedenle hala yatırım için yer var" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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