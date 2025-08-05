Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Neyanyahu'nun oğlundan skandal sözler! Katar Emiri Al Thani'ye 'Hitler' benzetmesi

Neyanyahu'nun oğlundan skandal sözler! Katar Emiri Al Thani'ye 'Hitler' benzetmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Neyanyahu&#039;nun oğlundan skandal sözler! Katar Emiri Al Thani&#039;ye &#039;Hitler&#039; benzetmesi
İsrail, Netanyahu, Hamas, Katar, Hitler, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar'ın Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve annesi Moza bint Nasır'ı hedef alarak, "Al Thani ve annesi günümüzün Hitler ve Goebbels'idir" ifadelerinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, tartışmalı bir açıklamaya daha imza attı.

Netanyahu, İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve annesi Moza bint Nasır'ı hedef aldı.

''DÜNYADAKİ TÜM YAHUDİLER BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA''

Netanyahu, "Katar, 1930'lar ve 1940'lardan beri görülmemiş bir antisemitizm dalgasının arkasındaki ana güçtür. Katar, günümüzün Nazi Almanyasıdır. Katar'ın Yahudilere ve Yahudi devletine yönelik on yıllardır süren karalama kampanyası ve bu kampanyaya milyarlarca dolarlık finansal destek sağlaması nedeniyle dünyadaki tüm Yahudiler büyük tehlike altındadır" dedi.

KATAR EMİRİ VE ANNESİNİ BÖYLE HEDEF ALDI

Netanyahu, Katar Emiri Al Thani'yi Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e, Al Thani'nin annesi Moza bint Nasır'ı ise Nazi Almanyası'nın Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e benzeterek, "Katar Emiri Al Thani ve annesi Moza bint Nasır günümüzün Hitler ve Goebbels'idir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 yaşındaki kızını tekme atıp merdivenlerden düşürmüştü! Cani baba için istenen ceza belli olduPortekiz'de yangın alarmı! Biri bitmeden diğeri başlıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail geri adım attı mı? Gazze'ye kontrollü yardım kararı! - Dünyaİsrail geri adım attı mı?Hindistan'da havalimanında facia! Asker, personele saldırdı: Sebebi ise pes dedirtti - DünyaAsker, hava yolu personeline saldırdıDünya’ya yaklaşıyor! Bilim insanları peşine düştü: Zamanla yarış başladı - DünyaDünya’ya yaklaşıyor! Bilim insanları peşine düştüJaponya aşırı sıcaklarla boğuşuyor! Acı bilanço açıklandı - DünyaÜlke felaketi yaşıyor! Acı bilanço açıklandıPortekiz'de yangın alarmı! Biri bitmeden diğeri başlıyor - DünyaPortekiz'de yangın alarmı! Biri bitmeden diğeri başlıyorTrump yönetimi, Obama dönemi yetkilileri hakkında “Russiagate” soruşturması başlattı - Dünya"Obama ve ekibi vatana ihanetle yargılanacak"
Sonraki Haber Yükleniyor...