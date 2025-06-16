4 kilosu gram altına eş değer! Tazesi 100, kurusu 1.000 liradan satılıyor 

Yazın sevilen meyvelerinden kayısılar tezgahlarda yerini almaya başladı. Bu yıl zirai donun etkili olmadığı bölgelerde yetişen kayısılar, marketlerde 100 liradan satılıyor. Ancak kuru kayısının fiyatı ise tazesinin 10 katı durumda. Kuru kayısı kilosu 1.000 liradan satılırken, esnaf, "Bu fiyatlardan talep de çok görmüyor. Şu anda ucuza tazesi varken pahalıya kurusu ilgi çekmiyor" dedi.

TÜİK'in bu yıla ilişkin bitkisel üretim tahminine göre, kayısı üretiminin geçen yıla göre yüzde 65 azalması bekleniyor. Bu azalışa yol açan zirai donun etkili olmadığı bölgelerde yetişen kayısılar bugünlerde pazar ve marketlerde kilosu ortalama 100 liradan satılıyor.

Taze tüketim ve reçellik için talep gören taze kayısının, özellikle ülke üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Malatya, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş'ta zirai don nedeniyle hiç olmaması ise kurusunun fiyatını nisan ayından bu yana sürekli artırdı.

KURUSUNUN KİLOSU 1.000 LİRAYI GEÇTİ

Türkiye'de kuru kayısının yüzde 90'ından fazlasının üretildiği Malatya'da bile kilosu 800 liradan başlarken, ülkenin çeşitli noktalarında ve internet alışveriş sitelerinde 1.000 lirayı geçti.

4 KİLOSU GRAM ALTINA EŞ DEĞER

Bursa'daki pazar, şarküteri ve marketlerde ise kilosu 800 ila 1.000 lira arasında satılıyor. Adeta altınla yarışan kuru kayısının kilosu, çeyrek gram altına eşdeğer oldu. 4 kilosu ile bir gram altın alınabiliyor.

"UCUZA TAZESİ VARKEN KURUSU İLGİ ÇEKMİYOR"

Nilüfer ilçesindeki bir şarküterinin sahibi Fatih Karagöz, zirai don nedeniyle kayısıda yaşanan kayıpların kurusunun fiyatlarını artırdığını belirterek, "Artık yeterli ürün de gelmiyor. Kilosunu 800 ila 1.000 lira arasında değişen fiyatlardan satıyoruz. Bu fiyatlardan talep de çok görmüyor. Şu anda ucuza tazesi varken pahalıya kurusu ilgi çekmiyor" dedi.