Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vergi suistimalleri konusunda çok önemli kaçakları tespit eden hükûmet, bu konuda büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Vergi oranları iç üretimi mi destekliyor, ithalatı mı? İthal eden firmalar, telefonu açıyor, internetten siparişi veriyor, geliyor. Bunun istihdama, vergiye etkisi nerede? Adam İrlanda’da şirket kurmuş, cep telefonuyla alışveriş yapıyorsunuz. Sonra? Vergi yok! Bırakın vergiyi, bir tane şube yok. İki adam bulamıyorsunuz. On yıldır, yüz yıldır burada yatırımı olan, ilişkileri olan, istihdam eden yabancı firmalarımız, fabrika açan firmalarımız bir tarafta; öbürü bir tarafta. Şimdi bunları ayıracağız” diyerek köklü reformların sinyalini verdi. Vergi Konseyi 134. Genel Kurulunda konuşan Bakan Albayrak “Dünya bunları tartışıyor ve çok güçlü adımlar atıyor. Hele de artık serbest ticaretin tehdit altında olduğu bir dönemde her ülkenin sert korumacılık tedbirleri aldığı bir dönemde, bizler de tabii ki kendi rekabet avantajımızı, yerli ekonomimizi desteklemek ve gerekli adımları atmak zorundayız” dedi.

GÜÇLÜ TEDBİRLER YOLDA

Konuyla ilgili yakın zamanda bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Albayrak “Ticaret Bakanı’mız ve Ulaştırma Bakanı’mızla, gece 11’de toplandık ve saat bire, ikiye kadar görüştük. Posta ve zarf geliyor yurt dışından. Sadece bir ülkeden 26 milyon adet posta bir geliyor. Posta dediğiniz, sıfır ile iki kilogram arası mektup olarak görünüyor. İnceledik, o incecik zarflardan neler çıkıyor neler! Vergi nerede? Yok” diye konuştu. Bu tür konularda bu sene güçlü refleksler göstereceklerini belirten Albayrak, şöyle devam etti: Benim Türkiye’de aynı ürünü üreten üreticim vergi ödüyor, dükkân kirası ödüyor, istihdam için SGK vergi primi ödüyor. Ama bakıyorsunuz, geliyor oradan zarfın içerisinde. Vergi yok, uygulama yok, kanuna riayet yok... Bütün dünyayı tehdit eden bu tarz ticaretteki dengesizlikleri, maliye ve vergi politikalarındaki bu tip suistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde güçlü refleksler göstereceğiz.

Kaçak ve taklit faturası

7,2 milyar $ kayıp

Kaçak ve taklit ürünler sebebiyle Türkiye 7,2 milyar dolar vergi kaybına uğruyor. Marka Koruma Grubu Sözcüsü Aslıhan Aydınlık 7,2 milyar dolarlık (38,3 milyar lira) tutarla 90 bin kişilik istihdam sağlayacak yatırım yapılabileceğini belirtti. Aydınlık, “Bu vergi geliriyle bir Osmangazi Köprüsü ya da İstanbul Havalimanı büyüklüğünde projelere fon sağlanabilir. Vatandaşın hayat kalitesini artıracak projeler hızla hayata geçirilebilir” dedi. Tütün ve alkol gibi yüksek vergili ürünlerde kaçağın çok daha fazla olduğunu söyleyen Aydınlık, kayıt dışı ile mücadelenin sadece kamunun değil, vatandaşın ve tüm şirketlerin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.