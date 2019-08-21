Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de düzenli olarak tasarruf yapanların oranı, yüzde 63’ten yüzde 70 seviyesine yükseldi. Bu dönemde tasarruflarını bireysel emeklilik fonlarında değerlendirenlerin oranı yüzde 32’den yüzde 28’e geriledi. Yastık altı altın ve nakit tasarruflar yüzde 24’ten yüzde 19’a düştü. Buna karşılık, TL cinsi vadeli hesapların payı artışa geçerek yüzde 30’dan yüzde 36 seviyesine yükseldi.. Döviz vadeli hesap aracını tercih edenlerin oranı da, bu dönemde yüzde 6’dan yüzde 13’e tırmandı. Çocuklu bireyler arasında önümüzdeki 3 ay içinde tasarruf etmeyi planlayanların oranı yılın yüzde 13 seviyesini korurken, bu oran çocuksuz bireylerde yüzde 8’den yüzde 15’e yükseldi.