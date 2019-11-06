Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Yıllık iki trilyon doların üzerinde ithalat yapan Çin’e gıda ihracatı hız kesmiyor. Türk gıda ihracatçıları yılının 10 aylık döneminde yüzde 86’lık artışla 205 milyon dolar ihracat yaparken, meyve sebze ihracatıyla bunun bir milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin katılımıyla, özellikle Çin ve Güney Kore’ye yapılan ihracat konusunda sorunların aşılması için bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, toplantı sonrasında bir eylem planı hazırlanırken, planda özellikle kiraz başta olmak üzere yaş meyve sebzenin zararlı maddelerden arındırılması konusuna vurgu yapıldı. Buna göre kiraz üretimi veya paketleme tesisi olan şehirlerde görev yapan teknik personele zararlı maddelerden arındırma eğitimi verilecek. Kayıtlı kiraz bahçelerinde tahmini üretim miktarları belirlenerek bunun için takip sistemi yazılımında çalışma yapılacak.

ÇİN’E 54 FİRMA İLE ÇIKARMA

Öte yandan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bu ülkeye yönelik ihracatı artırmak için Şanghay’daki Uluslararası İthalat Fuarına çıkarma yaptı. EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çin’in meyve tüketiminin çok fazla olduğunu, amaçlarının bu büyük pazara yaptıkları ihracatı katlanarak artırmak olduğunu söyledi. Ege İhracatçı Birliklerinin yıllık 5 milyar dolarlık gıda ürünleri ihraç ettiğine dikkati çeken Celep “Çin meyve kültürüyle beslenme alışkanlığını seven bir toplum. Biz bu potansiyeli kullanarak 110 milyon dolar olan gıda ihracatımızı, bu senenin 10 aylık döneminde yüzde 86 artırarak 205 milyon dolara çıkardık. Önümüzdeki iki üç yılda ise bir milyar dolar ihracat hedefliyoruz” diye konuştu. Çin Uluslararası İthalat Fuarının, dünyanın dört bir tarafından Çin’e ihracat yapmak isteyen ihracatçıları buluştuğunun altını çizen Celep şöyle devam etti: Şanghay’da düzenlen fuar 10 Kasım’a kadar açık olacak. Türkiye’den de 54 firma Türk ürünlerinin tanıtımı için yer alıyor. Fuarda Türk firmalarımız ülkenin en büyük ticari kuruluşu Cofco Sundry’da dahil bir çok firmayla görüşmeler yapacak.

Akdeniz’den 11 milyar dolar

Akdeniz İhracatçı Birlikleri, 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artışla 10,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AKİB, ekim ayında ise 1 milyar 267 milyon dolarlık ihracata ulaştı. AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 12 aylık ihracatta 13,4 milyar dolarlık performans yakaladıklarını belirterek “Ekimde en fazla ihracat 127 milyon dolar ile Irak’a yapıldı. Onu yüzde 404,5 artış ve 83,2 milyon dolar ile BAE, yüzde 142,7 artış ve 70,7 milyon dolar ile ABD takip etti.