Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, Temmuz 2019’dan bu yana politika faizini 1275 baz puanlık indirimle ,yüzde 24’ten yüzde 11,25’e düşürdü. Geçen yılın haziran ayında yüzde 23’e yaklaşan vadeli mevduatın ortalama faizi de kademeli düşerek, yeni yılda yüzde 10’un altına geldi ve tek haneyi gördü. 17 Ocak’ta ortalama vadeli mevduat faizi, yüzde 9,60 ile üç yılın en düşük seviyesine geriledi. AA Analisti Cüneyt Paksoy, Türkiye ekonomisinde Eylül 2018’de başlayan ve 2019 yılının tamamında sürdürülen disiplin ve dengelenme sürecinin meyvelerinin görüldüğünü söyledi. Paksoy “TCMB’nin gerçekleştirdiği 1.275 baz puanlık faiz indirimi, bankacılık sistemine de mevduatta tek hane için fırsat verdi. Beklenmedik bir negatif gelişme yaşanmadıkça, 2020 içerisinde bu pozitif sürecin devamı mümkün. Düşük faizli bankacılık sistemi; Türkiye’nin değişim sürecini ve üretimini destekleyecek tarafta olacaktır. Yurt dışı kurumlardan son gelen pozitif raporlarda da bu hikâye destekleniyor. Mevduat faizlerinde yıl içerisinde yüzde 7-10 bandı içinde fiyatlamalar potansiyel olarak masada olacak” dedi.