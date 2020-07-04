Toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılacaktı. Şimdi buna enflasyon farkı da eklenecek. Buna göre memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına, ocak-haziran dönemindeki Tüketici Fiyat Endeksi artışı kadar, yani yüzde 5,75 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan ve iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı, 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.
Memura emekliye yüzde 5,75 zam
04.07.2020 - 03:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 03:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık rakamlar da belli oldu ve maaşlara yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı kesinleşti.
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715513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/715513.aspx
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