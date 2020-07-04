Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılacaktı. Şimdi buna enflasyon farkı da eklenecek. Buna göre memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına, ocak-haziran dönemindeki Tüketici Fiyat Endeksi artışı kadar, yani yüzde 5,75 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan ve iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı, 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.