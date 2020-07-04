Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönmez “Yeşil tarife çalışmasına ilişkin kanunu şubat ayında Meclis’ten geçmişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu da konuyla ilgili yönetmeliği çıkardı ve tarifenin altyapısı hazırlandı. Yeni tarifenin adını YETA koyalım istiyoruz, yenilenebilir tarife ya da isteyen yeşil tarife diye de okuyabilir. Böylece isteyen tüketicilerimiz, vatandaşlarımız ‘ben sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak istiyorum’ dediğinde, onlara özel bir fatura, özel bir tarife düzenlenmiş olacak. Niyetimiz, ağustos ayına kadar bu işlemleri bitirip artık ağustos ayıyla birlikte müşteriye bir seçenek olarak sunmak istiyoruz” diye konuştu. Yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için YETA tarifesini kullanan ev ve iş yerleri için sertifika düzenleyeceklerini anlatan Bakan Dönmez “Örneğin bir iş yeri ya da bir ev YETA’dan yararlanıyorsa onlara özel sertifika vermeyi planlıyoruz” dedi.

YETA’nın zorunlu bir tarife olmadığını, yalnızca bu tarifeye geçmek isteyen vatandaşların geçeceğini dile getiren Dönmez şunları kaydetti: YETA tarifesine geçmek isteyen vatandaşların yalnızca elektrik tedarik şirketlerine giderek ‘ben bu tarifeye geçmek istiyorum’ demeleri yeterli olacak. O talepten sonra geçenlerin faturaları o tarifeye göre düzenlenecek. Diyelim ki elektrik tedarik şirketi ile 1 yıllık bir anlaşma yaptınız, o tarifeden çıkma isteğinde bulununcaya kadar o tarifeyi kullanmış olacaksınız. Bununla ilgili detayları da daha sonra açıklayacağız.