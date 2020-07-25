Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstihdama ilişkin İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı. Yeni düzenleme ile Kısa Çalışma Ödeneği 31 Aralık tarihine kadar uygulanabilecek. Ancak destek ödemeleri sektör bazlı olarak uygulanacak. Bu yetkinin öncelikle turizm sektörü için kullanılması beklenirken ihtiyaç duyulması hâlinde başka sektörlerde de kısa çalışmanın uzatılabileceği belirtiliyor. Ayrıca yeni düzenleme uyarınca:

* Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasından faaliyetine yeniden dönenlere; üç ay süreyle "normalleşme desteği" verilecek. Bu kapsamda çalışanların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen sosyal güvenlik primlerinin işçi ve işveren payları, üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Bu rakam işçi başına aylık 868 TL’ye denk geliyor.

* Normalleşme desteğinin süresi kanunda üç ay olarak belirlenmekle birlikte Cumhurbaşkanı, sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatabilecek. Normalleşme desteği kapsamında yapılacak maksimum ödemenin 12 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

* TBMM’de kabul edilen kanun uyarınca da işten çıkarma yasağı da 17 Ağustos’tan sonra her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. İşveren, yasak süresince ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında iş akdini feshedemeyecek.

* Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, hizmet alımları ile yapılan işlerin sona ermesi hâlleri istisna kabul edilecek. Bu durumlarda iş akdi sona erdirilebilecek.

* İşten çıkarma yasağı döneminde işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkartılan işçiye, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan aylık 1.168 TL net ödeme yapılacak.