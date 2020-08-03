Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Haziran ayı sonu itibariyle, İstanbul’da 14 bin 151, Elâzığ’da 4.763, İzmir’de1.071, Ankara’da ise 1.578, Antalya’da 758, Batman’da 481, Bingöl’de 464, Bursa’da 240, Eskişehir’de 200, Hatay’da 252, Kocaeli’de 315, Şanlıurfa’da ise 438 riskli yapı tespit edildi. Ardahan, Kilis ve Nevşehir’de ise herhangi bir riskli yapı tespit edilmedi. Ülke genelinde riskli yapılar için 253 milyon 680 bin lira kira yardımı yapıldı. İstanbul’da 26 bin 533 kişiye 119 milyon 375 bin lira kira yardımı yapılırken, Ankara’da 5.538 kişiye 32,8 milyon lira kira desteği verildi. Bakanlık aynı dönemde kentsel dönüşüm çerçevesinde 36 milyon 548 bin liralık da kamulaştırma yaptı. İller Bankası, TOKİ ve belediyelere ise kentsel dönüşüm kapsamındaki projelere 1 milyar 192 milyon 381 bin lira kaynak aktarıldı. Türkiye genelinde bu yılın ilk altı ayında Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’ndan toplamda 1 milyar 585 milyon 436 bin TL harcandı.