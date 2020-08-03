Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv sektöründe son günlerde oluşan fiyat ve stok dedikoduları hakkında önemli bir açıklama Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt’tan geldi. Biriken kredi fırsatları ile yaşanan satış patlaması, müşterilerin 2-3 ay araç beklemesine neden oldu. Bu durum ikinci el fiyatlarını da beraberinde tetikledi. Bozkurt, Eylül-ekimden sonra virüsle ilgili ikinci bir dalga söz konusu olmazsa, taleplerin rahat karşılanacağına dikkat çekti.

OTOMOBİL FİYATLARI AVRO KURUNA BAĞLI

Otomobil fiyatlarının avro bazında aynı kaldığına dikkat çeken Bozkurt; “Sıfır araç fiyatlarının artışından çok şikâyet ediliyor. 'Distribütör firmalar fırsatçılık mı yapıyor?' diye düşünülüyor. Bu konuya bir açılık getirmek lazım, otomobil sektöründe fiyatı belirleyen şey avro kurudur. Yeni araçlar, o günün kuru neyse o fiyattan geliyor. 2016 ve 2017 yılına baktığımızda, mesela Corolla modelinin liste satış fiyatı o zaman 23 bin avro civarındaydı, şimdi de 23 bin avro civarında. Örnek vereyim; 2017 yılı mart ayında Corolla 1.6'nın kampanyalı indirimli liste fiyatı 23 bin 919 avro, yani o günkü kura bölüyorum 3,83'müş kur. Arabanın fiyatı 91 bin 750 liraymış. Bu arabanın birebir aynısı yıllar geçtiği için tabii bulunamıyor, araçlar değişiyor. Bu arabanın bugünkü fiyatı (birebir aynısı değil) 186 bin 950 TL. Kur, 8,16 TL. Avro bazında ise 22 bin 903 avro. Aracın 3,5 yıl içindeki seyrini söylüyorum. Hani diyorlar ya 'kur bu kadar artmadı ki araba niye arttı?'. Bu arabaya ilave ekipmanlar koydukça bize hep avro bazında da zam yapmış üretici. Buna rağmen bu aracın fiyatı avro bazında aynı seyrini korumuş. Bir sebep daha var. Araçların fiyatlarını kafamıza göre artıramayız. ÖTV bareminden dolayı biz fiyatları artıramayız. ÖTV baremleri var. 1 lira geçtiği anda araç bir üst ÖTV baremine geçiyor, bir bakıyorsunuz bu 1 lira yüzünden arabanın fiyatı birden 20 bin lira artıyor” ifadeleri kullandı.

Piyasadaki fırsatçılara taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt “Bayiden aldığı arabayı 20-30 bin lira karla satmaya çalışanlar var. İlana koyuyor, arada o fiyattan satan da oluyor. Bir arabanın fiyatı 180 bin lira ise diğer araba 200 bin liradan ilanda varsa... Neden alayım daha yükseğini. Gider beklerim iki ay, bayiden sıfırını alırım. Bu ikinci el satış işinin düzenlenmesi lazım. Hem bizim için hem müşteri için hem de ikinci el işi yapan galeriler de bıktılar bu fırsatçılardan. Çantacılık yapan, hiçbir sorumluluğu olmayan, 1 kuruş vergi ödemeyen kişiler fırsatçılık yapıyor. İkinci el işi yapan ciddi firmalar da bıktı. Firmalar aracın arkasında duruyor. Sokaktaki çantacı diye tabir ettiğimiz adamlar aracı sattıktan sonra ortada yoklar. Bu yasal düzenlemenin hızlıca hayata geçmesi bu tür fırsatçılıkların önünü keser” şeklinde konuştu.