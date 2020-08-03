Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamur, yoğurt, kefir, sirke ve turşu gibi mayalama işlemi gerektiren yedi farklı gıdanın otomatik olarak ayarlanan sıcaklık ve süre fonksiyonları ile herkes tarafından kolay bir şekilde yapılmasına ve saklanmasına imkân sağlayan Maya Buzdolabı, bireylerin sağlıklı hayat isteklerini destekliyor. MAYA teknolojisi yanında Vestel Maya Buzdolabı, sahip olduğu maksimum tazelik teknolojisi ile meyve ve sebzelerin solunumuyla oluşan gazın ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayarak gıdaların daha uzun süre besin değerlerini kaybetmeden saklanmasını, aktif iyon teknolojisi ile ise dolap içerisine negatif yüklü iyonlar göndererek pozitif yüklü kötü koku moleküllerini indirgenmesini sağlıyor.

Maya Buzdolabı, çok işlevli akıllı bölmeleri sayesinde 19 farklı şekilde kullanılabiliyor. Maya bölmesi; istenildiği zaman dondurucu veya soğutucu olarak kullanılabildiği gibi, diğer bölmelerin kullanım fonksiyonları da tüketici tercihine göre ayarlanabiliyor.