Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye’de bulunan 200’ün üzerinde üniversiteden her yıl 900 binden fazla öğrenci mezun oluyor. Mezunlar için öğrencilik hayatı sonrasında iş hayatı maratonu başlıyor. Aktif iş arayışına başlayan bu gençler arasında girişimci olmak isteyenler de var. İş fikri olup nasıl hayata geçireceğini bilemeyen gençlere kuluçka merkezleri yardımcı oluyor. Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi olan Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi de ticarileşme potansiyeli yüksek ve yenilikçi fikre sahip tüm girişimcilere kapısını açıyor. Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner “Girişimci olmak isteyen gençleri fikirlerini hayata geçirmeleri için Yıldız Kuluçka’ya davet ediyoruz” dedi. Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezinde şu an 140’a yakın şirket faaliyetlerine devam ediyor. Faaliyette olan kuluçka şirketlerinin yüzde 25’inin okul mezuniyetinden hemen sonra Yıldız Kuluçka’da şirketleşerek AR-GE faaliyetlerine başladığını söyleyen Mesut Güner “AR-GE içeren iş fikirleri Yıldız Kuluçka’nın önceliği ve olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

KAPSAMLI DESTEKLER VAR

Girişimcilere kapsamlı destekler sunduklarını ifade eden Güner, şöyle devam etti: Girişimcilere fikrin oluşumundan fon bulunmasına, projenin yazımı, yönetimi ve yürütülmesinden paydaşların bir araya getirilmesine kadar fikri, sinai hakların yönetimi, bunların ekonomik katkıya dönüşmesi, ticarileştirilmesi konularında destekler sunuyoruz. Ücretsiz ofis, mentorluk, eğitim, ulusal ve uluslararası fonlara yönlendirme, yatırımcı görüşmeleri sağlama, prototip atölyesi kullanımı gibi destekler sunarak şirketlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz.

SİLİKON VADİSİ KAPISI AÇIK

Mesut Güner, beş üniversite ile iş birliği yaparak Silikon Vadisi’nin ilk Türk kuluçka merkezi olan Starcamp Uluslararası Kuluçka Merkezi’ni hayata geçirdiklerinin bilgisini verdi. Güner, şöyle konuştu: Şimdiye kadar 50 Startup’a Hızlandırma Programı, 30 firmaya heyet, 40 şirket kurulumu, 20 yatırımcı süreci gerçekleştirildi. Şu anda Starcamp’de faaliyet gösteren firmaların yıllık ihracat rakamı 1 milyon doları aşmış bulunuyor. Ayrıca oluşturduğumuz geniş network sayesinde firmaların satış veya yatırım için ihtiyaç duyacakları kontaklara erişebilmelerini de kolaylaştırıyoruz.

SANAYİNİN KODLARI 20 MİLYONUN HİZMETİNDE

Metal sanayiinde faaliyet gösteren 241 şirketi temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) iki yıla yakın süredir üye işyerlerindeki çalışanların ortaokul ve lisede eğitim gören çocuklarına kodlama eğitimleri veriyor. MESS, Covid-19 salgınıyla başlayan karantina döneminde eğitimlerin kapsamını ilkokul öğrencilerine de hitap edecek şekilde genişleterek online platforma taşırken, bugüne kadar 15 bini aşkın çocuğun eğitimlerden yararlanması sağlandı. MESS’in Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı protokolle, 34 saatlik MESS Kodlama Eğitimleri MEB’in online eğitim platformuna eklendi. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol “Bu iş birliğiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi, geleceğin mesleklerine bugünden hazırlayacağız. Biliyoruz ki; teknolojiyi takip eden değil üretenler, geleceğe yön verecek. Ülkemizde buna uygun iş gücünün yetişebilmesi için bugünden harekete geçmeli ve mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza, gencimize ulaşmalıyız. MESS olarak, bu sorumluluk bilinciyle oluşturduğumuz eğitim içerikleriyle geleceğimizin teminatı 20 milyon çocuğumuzun yarını kodlamasına öncülük ediyoruz” dedi.