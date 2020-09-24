Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Teknofest, bu yıl İstanbul'un dışında ilk defa bir Anadolu ilinde gerçekleştirilecek. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde Türk Yıldızlarının nefes kesen gösterilerinin eşliğinde start alacak olan festival 27 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Bu yıl ki yarışmalara 84 ülkeden 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde rekor başvuru geldi. Festival kapsamında finale kalan beş bin genç roketten insansız hava aracına, eğitimden tarım teknolojilerine, model uydudan uçan arabaya kadar 21 farklı kategoride yarışacak. Türkiye’nin en önemli projelerinden olan Millî Muharip Uçak’ın simülatörünü geçtiğimiz yıl ilk defa Teknofest'te katılımcıların deneyimine sunan TUSAŞ, bu yıl da ilkleri gerçekleştirmeye devam edecek. Yarışmada dereceye giren takımlara ise toplam üç milyon lira ödül dağıtılacak.