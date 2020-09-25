Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Hem bireysel tüketici hem de şirketler için tasarruf yapmak mecburiyet hâlini aldı. Vadesi dolmuş cihazlarını yenileme yoluna giden tüketiciler, ideal seçim için doğru kriterleri arıyor. E.C.A. uzmanları, kış aylarında faturaların cep yakmaması için kombi seçiminde şu üç hususa dikkat çekiyor:

¥ Metrekareye göre kombi seçimi yapılmalı. Alanınızın metrekaresine yeterli olmayan bir kapasitede satın aldığınız kombi, ısı verimi sağlamadığı gibi faturaların da şişmesine yol açıyor.

¥ Enerji ile İlişkili Ürünler Direktifi’ne (ErP) uygun kombiler alınmalı. Dünya genelinde geniş çaplı enerji ve doğalgaz tasarrufunun hedeflendiği ErP verimliliğine sahip yoğuşmalı kombiler, yüzde 30’a varan enerji ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

¥ Kombi satın alınırken hesaplı olmasının yanında ürünün güçlü bir servis ağının var olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Zira buna dikkat edilmezse ileriki dönemde tasarruftan çok masraf yapılabilir.