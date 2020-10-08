İstanbul Kapalıçarşı’da 483,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484 liradan, 3 bin 188 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 209 liradan, 441,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 445,20 liradan, 3 bin 116 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 136 liradan, bin 558 liradan alınan Yarım Ziynet bin 568 liradan ve 779 liradan alınan Çeyrek Ziynet 784 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
08.10.2020 - 17:45 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484 lira oldu.
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737457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/737457.aspx
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