Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan destek paketi açıklaması
26.10.2020 - 16:10 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak, "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde" dedi.
Etiketler : bakan albayrak,
741881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/741881.aspx
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