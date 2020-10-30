Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “İki sismik gemimiz faal vaziyette. Oruç Reis, Kaş’ın güneyindeki sahada, oradaki iş planımızın yarısını tamamladık. Doğu batı yönündeki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi güney kuzey yönündeki sismik çalışmalara geçiyoruz. Burada da yaklaşık 2 aylık bir programımız var” dedi. Kanuni sondaj gemisinin şu an hazırlık döneminde olduğunu belirten Bakan Dönmez “Haydarpaşa Limanı’na çekip direği sökeceğiz. Kasım ayı içerisinde onu Filyos’a çekeceğiz. Muhtemelen orada kulenin dikilmesi ve bazı hazırlıklar yapılacak. Önümüzdeki yılın ocak ayı içerisinde o da aktif olarak çalışmaya başlar” diye konuştu. Dördüncü sondaj gemisi için çalışıldığını ifade eden Dönmez “Kasım ayının başından itibaren Türkali-1 kuyusunda sondaja başlayacağız. Sonrasında da orada toplamda 30-40 arasında bir sondaj kuyusu açmayı planlıyoruz. İlk üretimi de 2023’te yapacağız” değerlendirmesini yaptı. Kış için doğalgazda herhangi bir sıkıntının olmadığını da söyleyen Dönmez, geçtiğimiz yıl 38 ton altın üretimi yaparak Türkiye tarihinin en büyük altın üretimini gerçekleştirdiklerini belirterek “Bu sene hedefimiz 45 ton. Türkiye’de ortalama üretilebilir altın rezervinin 1.500 ton civarında olduğunu tespit ettik. Bu yeni keşiflerle birlikte artabilir” ifadelerini kullandı.