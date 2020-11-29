Yeni sene yaklaşırken herkes tarafından merakla beklenen “yeniden değerleme oranı” da ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığının, konuyla ilgili “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” Resmî Gazete’de yayımlandı. 2021 için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak. Değerleme rakamı, ekim ayı dâhil “yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı” şeklinde belirlendi. Bu kapsamda kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 9,11 oranında artacak.
İşte yeni vergiler
29.11.2020 - 04:31 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 04:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"1-3 yaş grubunda" bulunan araçlarda en düşük MTV 1052 TL oldu. B Sınıfı ehliyet harcı 819 TL’ye, bir yıllık pasaport harcı 331 TL’ye çıktı.
Etiketler : pasaport harcı,mtv,harç,vergi,
749686 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/749686.aspx
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