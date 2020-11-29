Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sene yaklaşırken herkes tarafından merakla beklenen “yeniden değerleme oranı” da ilan edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığının, konuyla ilgili “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” Resmî Gazete’de yayımlandı. 2021 için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak. Değerleme rakamı, ekim ayı dâhil “yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı” şeklinde belirlendi. Bu kapsamda kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 9,11 oranında artacak.