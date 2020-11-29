İstanbul Kapalıçarşı’da 447,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 447,80 liradan, 2 bin 951 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 972 liradan, 408,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 412,50 liradan, 2 bin 884 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 904 liradan, bin 442 liradan alınan Yarım Ziynet bin 452 liradan ve 721 liradan alınan Çeyrek Ziynet 726 liradan satıldı.
Altında sert düşüş sürüyor mu? İşte son durum! (29 Kasım 2020 altın fiyatları)
29.11.2020 - 18:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 447,80 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram altın,
749820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/749820.aspx
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