Temmuz ayı analizini yayınlayan arabam.com verilerini göre ikinci el pazarındaki daralma devam ediyor.

İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan aylık fiyat endeksine göre, haziran ayında 914.918 TL olan ortalama ilan fiyatı, temmuz ayında 917.614 TL’ye yükselirken enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise aylık bazda %1,46 gerilemiş durumda. Konuyla ilgili açıklama yapan arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, haziran durgunluğunun temmuzda daha belirgin olduğuna dikkat çekerek “Henüz resmî veriler açıklanmadı ama %8 civarında düşüş bekliyoruz. Yüksek kredi oranları ve finansmana erişimdeki zorluklar ve sıfır tarafındaki kampanyalar talebi baskılıyor. Bu tablonun yaz sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Fiyat artışları tamamen durdu! İkinci elde daralma büyüyor

YENİ PEUGEOT 308 VİTRİNDE YERİNİ ALDI

Peugeot, C hatchback segmentindeki temsilcisi 308’in yenilenen versiyonunu Türkiye’de satışa çıkardı. Fransa’daki Mulhouse fabrikasında üretilen araç; Allure donanım seviyesinde 2.360.000 TL’den, üst paket olan GT versiyonu ise 2.695.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Araçta verimliliğini kanıtlamış 130 HP gücünde dört silindirli 1,5 litrelik BlueHDi dizel motor da sunuyor. 1.499 cc hacmindeki motor, 1.750 d/d’de 300 Nm maksimum tork üretiyor. Yeni 308, bu motorla 207 km/s maksimum hıza ulaşırken, 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede çıkabiliyor. WLTP normlarına göre 100 kilometrede 4,9 ila 5,1 litre aralığında karma yakıt tüketimi sunuyor.

Fiyat artışları tamamen durdu! İkinci elde daralma büyüyor

KIA EV2 TÜRKİYE’DE

Kia, elektrikli araç ailesinin en yeni üyesi olan B-SUV modeli EV2’yi Türkiye pazarında satışa sundu. 1.599.000 TL’lik lansman fiyatıyla dikkat çeken araç, 42,2 kWh ve 61,0 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Şehir içi sürüşlerde 433 ve 641 kilometreye kadar menzil vaat eden EV2, Üst segment Kia modellerinden aktarılan Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ve bağlantı teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. EV2’de Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) sayesinde şerit değiştirme sırasında muhtemel çarpışma risklerini azaltmaya yardımcı olurken, gelişmiş teknolojileriyle daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

ELEKTRİKLİ LÜKSÜN YENİ ADI: DS N°8

DS Automobiles, tamamen elektrikli yeni amiral gemisi modeli DS N°8’i Türkiye pazarına sundu. SUV Coupé tasarıma sahip olan araç, ÉTOILE versiyonuyla 4.990.000 TL’den başlayan fiyatla satışa çıktı. 213 Beygir güç üreten ve önden çekişli bir elektrikli motora sahip olan DS N°8, WLTP verilerine göre karma kullanımda 710 kilometre, otoyol sürüşünde ise 500 kilometre menzile ulaşabiliyor. Aerodinamik performansı artırmak için rüzgâr tünelinde geliştirilen model, 0,25 Cx sürtünme katsayısıyla dikkat çekiyor.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ SATIŞI GELDİ

Jeep, Türkiye’de 2026 yılının ilk 7 ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 artırarak 5 bin 67 adede ulaştı. Avenger satışlarını yüzde 80 artırırken, tamamen yenilenen Compass yüzde 450’lik büyümeyle markanın performansının lokomotifi oldu. Jeep Marka Direktörü Selim Eskinazi “Yılın henüz ilk 7 ayında 2025 yılının toplam satışını aşarak tüm zamanların yıllık satış rekorunu kırdık. Avenger’ın istikrarlı performansı ve yeni Compass’a yönelik güçlü talep büyümemizin temelini oluşturdu. Bu ivmeyi yılın geri kalanında da sürdürmek istiyoruz” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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