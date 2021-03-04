Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs pandemisiyle birlikte talep patlaması yaşayan altın, sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte zaman içinde düşüşe geçti. Yatırım tercihini altından yana kullanan ve kullanmak isteyen binlerce kişi altın fiyatlardaki düşüşle beraber yatırımlarına yön vermek üzere altın fiyatlarını takip ediyor. İşte 15 Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören altın fiyatlarında son durum.

ALTIN FİYATLARI 4 MART PERŞEMBE 2021

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Hafta başında biraz yükseliş grafiği çizen gram altın yeniden 400 lira seviyesine dönüş yaptı. Gram altın bugün 410 lira seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda altının onsunun fiyatı ise bin 710 dolarda yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 669 liradan alınırken 685 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki düşüşlerle birlikte 3 bin liradan oldukça uzaklaşan cumhuriyet altını bugün 2 bin 667 liradan alınırken 2 bin 752 liradan da satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

3 Mart t 2021 tarihinde yarım altın 1338 liradan alış, 1370 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.