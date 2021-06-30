Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“EBRD Ülkelerinde Bölgesel Ekonomik Görünüm” raporuna göre Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika’daki gelişmekte olan ülkelerde ortalama yüzde 4,2 ekonomik büyüme bekleniyor. Bu oran Ekim 2020’de yüzde 3,6 olarak açıklanmıştı.

2022'DE BEKLENTİ YÜZDE 4

EBRD, Türkiye tahminini de yüzde 0,5 artışla yüzde 5,5 olarak revize etti. Türkiye’nin 2022’de ise yüzde 4 seviyesinde ekonomik büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Raporda, Türk ekonomisinde bu yıl için öngörülen büyümede ihracatın artması etkili olurken, hane halkının zayıf mali durumunun iç talebi sınırlandırdığı, turizmde beklenenden daha yavaş toparlanma olabileceği kaydedildi. EBRD bu yıl ekonomik büyümenin Orta Asya ülkelerinde yüzde 4,5, Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinde yüzde 4,8, Doğu Avrupa ve Kafkasya’da yüzde 2,8, Rusya’da yüzde 3,3, Güney Doğu Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 5,2, Doğu Akdeniz’de yüzde 3,5 ve Batı Balkanlarda yüzde 5,2 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

EKONOMİYE GÜVEN ARTTI

Öte yandan ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 5,6 artışla 97,8’e ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Bakan Elvan'dan enflasyon ve büyüme açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep iş dünyası ile buluşmasında, 2. çeyrek için çift haneli, yüzde 20'ler civarında bir büyüme beklediklerini açıkladı. Elvan, ekonomide sorunun enflasyon ve döviz kurunun oynaklığında olduğunu belirterek, "Yüksek enflasyondan kurtulmamız şart" dedi.

Yılsonu dolar kuru beklentisi ve büyüme beklentisi arttı Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarına göre, yılsonu dolar tahmini 8,95’e yükseldi. Büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken bu anket döneminde yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.