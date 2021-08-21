Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla, Kamu Garanti Fonu (KGF) destekli üç yeni mekanizmayı başlatacaklarını açıkladı. ‘Kocaeli İş Dünyası Buluşması’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan “Üreticilerimizin üzerindeki yükü azaltmak üzere önemli adımlarımız olacak. KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatıyoruz. İlk olarak likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara, ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkânı sağlanacak. İkincisi, imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteği sunacağız. Üçüncüsü ise ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ’lerin dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek üzere Eximbank Kredi Destek Paketi’ni devreye alıyoruz. Bahsettiğim bütün bu paketler, reel ekonomiyi, üretken kesimleri teşvik amacını taşıyor” dedi.

2021’DE YÜZDE 8 BÜYÜME

2021’in ikinci çeyreğinde; üretim, ihracat, hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme beklendiğini kaydeden Elvan “Aşılanma oranının daha da artmasıyla başta turizm olmak üzere hizmetler sektöründe kademeli canlanma eğilimi devam ediyor. Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğüne işaret ediyor. Bu çerçevede salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda, 2021 yılı için yüzde 8’in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Dünya ihracatından aldığımız pay da artıyor. 2021’de, güçlü ihracat performansımız, düşen altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki artış sayesinde milli gelirin yüzde 3’ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz. Yılın ilk yedi ayında bütçe açığı da geçen yıla kıyasla yüzde 43,7 oranında azalıp, 78 milyar lira olarak gerçekleşti. Yurtiçinde borçlanmanın vadesini 34 aydan 52 aya yükselttik. Bu stratejiler sayesinde faiz yükünü azaltarak, bütçede alan oluşturmak ve bu alanı da ihtiyaç duyulan yerlerde kullanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Bakan Elvan: KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatacakalarını duyurdu.

Tarım alanındaki startup’lara destek Türkiye İş Bankası, girişim hızlandırma programı WorkupAgri ile tarım alanındaki girişimlere destek oluyor.

Girişimci kadınlara 250 bin lira destek Hepsiburada ve Şekerbank, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında iş birliğine gitti.